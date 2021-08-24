Bodrum'da "Uyan ey iyi ruh" adlı heykel sergisi açıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Uyan ey iyi ruh" adlı heykel sergisi açıldı.

Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Görevlisi Ayla Koçer'in 18 eseri sergilendi.

Geleneksel yöntemlerle boyanmış yün, keçe ve farklı ağaç türleri kullanılan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ayla Koçer, AA muhabirine, insanın bir birine ve doğaya verdiği zararı eserleriyle yansıtmaya çalıştığını söyledi.

Geleneksel yöntemlerle kendi boyadığı yünleri kullandığını belirten Koçer, "Denizin kirliliğini anlatmaya çalıştım. Başka bir çalışmamda ozon tabakasının delinmesiyle güneşin zararlı ışınlarının çok daha fazla zarar vermeye başlamasını anlattım. Yapabileceğimiz neler var? İşte bunun için sergiye 'Uyan ey iyi ruh' adını verdim." dedi.

Sergi 29 Ağustos'a kadar açık olacak.