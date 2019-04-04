Bodrum'da Uyuşturucu Madde Operasyonu: 1 Tutuklama
31 dakika önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonda gözaltına alınan D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonda gözaltına alınan D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bodrum Narkotik
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu girişini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında A.K. isimli kişinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda ilçeye daha önceden geleceği tespit edilen A.K.'yı yakalamak için yolda önlem alındı. Saat 20.00 sıralarında Torba ilçesi uygulama noktasında durdurulan araçta bulunan A.K. ve D.B. isimli iki şüpheli, ekipler tarafından yakalandı. Molly isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, jelatine sarılı 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sorguda A.K.'nın uyuşturucu maddeyi aldığını ileri sürdüğü D.B. gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan A.K. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 'uyuşturucu madde ticareti' yapma suçundan adliyeye sevk edilen D.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:38 Kaynak: DHA
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