Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Uyuşturucu Madde Operasyonu: 2 Tutuklama

Bodrum'da Uyuşturucu Madde Operasyonu: 2 Tutuklama

41 dakika önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu madde sattığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bodrum'da Uyuşturucu Madde Operasyonu: 2 Tutuklama, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu madde sattığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kumbahçe ve Yokuşbaşı mahallelerindeki iş yerlerinde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda satışa hazır halde bir miktar metamfetamin ve hassas terazi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise  iklimlendirme sistemi ile saksılarda yetişen 'skunk' bitkisi, 2 ecstasy hap, esrar öğütme aleti ve bong olarak tabir edilen esrar içmekte kullanılan alet ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K ve M.G. tutuklanırken, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:11 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Desteğiyle Kurduğu İşletmede 240 Kişi Çalışıyor Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın

Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Millet İttifakı'na Sert Sözler: Sloganlarını Pensilvanya Belirliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 00:52:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Uyuşturucu Madde Operasyonu: 2 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]