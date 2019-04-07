Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

1 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan F.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan F.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında F.P.'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan takibin ardından F.P. cumartesi gece saatlerinde otomobili ile Bodrum'a giriş yaptığı sırada ekiplerce durdurularak gözaltına alındı. F.P.'nin evinde yapılan aramada satışa hazır halde 1'er gramlık toplam 30 gram metamfetamin maddesi ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. F.P., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:55 Kaynak: DHA

Muğla, Bodrum, Güncel
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