Bodrum'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Şahsın ikametinde uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, E.E. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda şahsın ikametine operasyon gerçekleştirdi. İkamette yapılan aramada, 5 parça halinde toplam 393 gram esrar maddesi, 2 parça halinde toplam 15 gram toz esrar, 0,80 gram Hint keneviri tohumu, uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanılan bitki besinleri ve aparatlar ele geçirildi. Ayrıca 1 adet ruhsatsız av tüfeği 35 adet fişek yakalandı. E.E. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MUĞLA