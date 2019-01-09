Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu

52 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aydın'dan ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönündeki ihbar üzerine, Bodrum girişinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda durdurulan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, satışa hazır halde 9 parça metamfetamin ile bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüphelilerin Bodrum'da irtibatlı olduğu kişileri de tespit eden polis, olayla ilgili 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramada ise hassas terazi ile bir miktar esrar, uyuşturucu hap ve üç adet esrar içmekte kullanılan düzenek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:19 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Muğla, Bodrum, 3. Sayfa
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