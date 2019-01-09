Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu

29 dakika önce

Aydın'dan Bodrum'a uyuşturucu getirirken 3 şahıs yakayı ele verdi.

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Aydın'dan Bodrum'a uyuşturucu getirirken 3 şahıs yakayı ele verdi. Gözaltına alınan 6 kişiden 1'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmasında E.T., A.T. ve M.B. isimli şüphelilerin Bodrum'a uyuşturucu getireceklerini öğrendi. Teknik takibe alınan 3 kişi izlenmeye başlandı. Bodrum girişinde operasyon için düğmeye basan ekipler Aydın'dan gelen 3 kişiyi Torba uygulama noktasında durdurdu. Otomobilde arama yapan Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 9 parça halinde satışa hazır metamfetamin maddesi ve bonzai ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bir apart otele de baskın düzenledi. 3 şüphelinin irtibatlı olduğu C.T., U.Ş. ve O.R.D. isimli şahsılar da gözaltına aldı. Operasyon sonucunda 1 adet hassas terazi, esrar, ecstasy hap ve 3 adet esrar içmekte kullanılan düzenek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 6 şüphelinde E.T. tutuklandı. A.T., M.B., C.T., U.Ş. ve O.R.D. isimli şahıslar ise adli kontrollü serbest bırakıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Aydın, Bodrum, 3. Sayfa
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