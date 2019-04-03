Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştıkları otomobili, Torba Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında durdurdu.
"Molly" isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, araç içerisinde jelatine sarılı 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Otomobil sürücüsü A.K. ile uyuşturucuyu satın aldığı belirlenen araçtaki D.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk dilen zanlılardan A.K. hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, D.B ise "uyuşturucu ticareti" suçundan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:03 Kaynak: AA
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