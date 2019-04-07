Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu
54 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, F.P'nin uyuşturucu madde sattığı yönündeki bilgi üzerine yakalanması için çalışma başlattı.
Otomobille ilçeye gelen F.P'yi gözaltına alan ekipler, zanlının evinde yaptığı aramada satışa hazır birer gramlık paketler halinde bir miktar sentetik uyuşturucu ve tabanca mermileri ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adliyeye çıkarılan F.P. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:37 Kaynak: AA
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