Son Dakika Haberleri: Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği yönünde ihbar alması üzerine, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, ikamette bir miktar ekili vaziyette hint keneviri, bitki yetiştirmekte kullanılan bitki besinleri ve hassas terazi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen D.Ç. ve B.Ş. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:34 Kaynak: AA
Muğla, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti yakalandılar GASPÇIYA BEYZBOL SOPALI İLE DİRENİŞ Batman'da 8 askerimizi şehit eden teröristler güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı Lüks sitedeki daireyi içki imalathanesine çevirmişler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 18:48:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]