Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda M.K'nin, üzerinde, evinde ve aracında arama yapıldı.
Aramada hassas terazi, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 32 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
- Kaynak: AA
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