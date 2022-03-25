Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

25.03.2022 17:43
Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kente uyuşturucu getirildiği tespit edilen şüpheli araç, polis tarafından durduruldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kente uyuşturucu getirildiği tespit edilen şüpheli araç, polis tarafından durduruldu. Araçta 100 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, kente uyuşturucu getirileceği bilgisini alan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dün ilçe girişinde şüphe üzerine 1 otomobili durdurdu. Ekiplerin araçtaki aramasında 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T. ve İ.T. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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