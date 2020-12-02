Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.K'nin evinde arama yaptı.
Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika