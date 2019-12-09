Bodrum'da 'Uyuşturucu, pedofili ve cinsel suçlarla mücadele' konferansı

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesini destekleri ile Yanındayım Derneği tarafından düzenlenen, "Uyuşturucu, pedofili ve cinsel suçlarla mücadele" konu başlıklarında konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, uyuşturucu ile mücadelenin aynı zamanda terörle ve diğer kötülüklerle de mücadele anlamına geldiğini söyledi.



Bodrum Ticatet Odası (BODTO) Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelleri ile konularında uzman konuşmacıların katılımı ile gerçekleştirildi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Kaymakam Yılmaz, özellikle uyuşturucu ile mücadelenin terörle ve dolayısıyla bütün suçlarla mücadele anlamına geldiği ifade ederek konferansı düzenleyen Yanındayım Derneğinin Bodrum'da önemli bir açığı kapattığına vurgu yaptı.



Uyuşturucu, pedofili ve cinsel suçlarla mücadele ana başlıklarında gerçekleşen konferansta konuşmacılar çeşitli sunumlarla katılımcıları bilgilendirdi. Konuşmaların ardından, Bodrum Belediyesi ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Yanındayım Demek Sana Ne İfade Ediyor" konu başlıklı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.



Yarışmada, "Bu Şiddet Son bulsun" adını verdiği fotoğrafı ile kadına şiddette dikkat çeken Sude Balkan'a birincilik ödülünü veren Başkan Ahmet Aras, etkinliği düzenleyen Yanındayım Derneği ile işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek çok daha önemli işler başaracaklarını söyledi. Başkan Aras:



"Yerel yönetimler halkın sadece sokak, yol kaldırım gibi ihtiyaçlarını değil böylesine sosyal ihtiyaçlarını da karşılamakla yükümlüdür. Biz, Belediye ve kadın inisiyatifleri ile birlikte Toplumsal Eşitlik Birimi kurduk. Bu çok önemli bir adım. Kadın toplumun mayasıdır çünkü bizleri sosyal hayata hazırlayan kadındır. Ayrıca, Halkla İlişkiler Birimimiz içerisinde bir Çocuk Masası oluşturduk. Bu örnekleri kadına ve çocuğa verdiğimiz önemi anlatmak için veriyorum. Bodrum aslında kozmopolit yapısı, aldığı göç ve yaz aylarında artan ani nüfus değişimi ile çocuk ve kadınlarımız için riskli bir bölge. Ancak kolluk kuvvetlerimizin gece gündüz çalışmaları bu riski ortadan kaldırıyor. Bu konuda ülke geneline bakıldığında da Bodrum en güvenli şehirlerin başında geliyor. Biz bunu kaybetmemek için herkes elinden geleni yapmak durumundadır."



Konferans, Dernek Başkanı Buse Tekgül Gümüş'ün bir yıllık faaliyet raporunu okuması ile sona erdi. - MUĞLA