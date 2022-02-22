Bodrum'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor - Son Dakika
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Bodrum'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

22.02.2022 14:22
Bodrum'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu taciri, uyuşturucular ve hassas teraziyle ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu taciri, uyuşturucular ve hassas teraziyle ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınan U.A. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 3 parça halinde 45 gr Skunk, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan U.A işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - MUĞLA

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Uyuşturucu, Narkotik, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor - Son Dakika


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