Bodrum'da Uyuşturucuya 1 Tutuklama
21 dakika önce
BODRUM'da uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BODRUM'da uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, E.T., A.T. ve M.B. isimli şüphelilerin ilçeye uyuşturucu madde getireceğini öğrendi. Ekipler, 6 Ocak Pazar günü, Aydın'dan Bodrum'a gelen şüphelilerin bulunduğu otomobili, Torba denetim noktasında durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 9 parça halinde satışa hazır bir miktar metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 şüphelinin irtibatlı olduğu C.T. ile U.Ş.'yi Konacık Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri olan oto tamirhanesinde, O.R.D.'yi ise Bitez'de bulunan apartta gözaltına aldı. Eş zamanlı gerçekleşen operasyonda; bir hassas terazi, bir miktar esrar, uyuşturucu hap ve esrar içmekte kullanılan 3 düzenek bulundu. Bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden E.T. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:45 Kaynak: DHA
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