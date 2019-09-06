Son Dakika Haberleri: Bodrum'da uyuşturucuya 2 tutuklama
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Bodrum'da uyuşturucuya 2 tutuklama

2 saat önce

BODRUM'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bodrum'da uyuşturucuya 2 tutuklama, System.String[]
BODRUM'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan M.V.B. ve A.P.'nin uyuşturucu madde sattıklarını belirledi. Ekipler, dün sabah operasyon düzenledi. İki şüpheli, evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 10 gram kokain ele geçirildi.
M.V.B. ve A.P., emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.


Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:14 Kaynak: DHA
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