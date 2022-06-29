Bodrum'da kum dolu çuval içerisinde ceset bulundu - Son Dakika
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Bodrum'da kum dolu çuval içerisinde ceset bulundu

29.06.2022 03:03

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kum dolu çuval içerisinde çürümeye başlayan ceset bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kum dolu çuval içerisinde çürümeye başlayan ceset bulundu.

Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde kum yığınından koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptıkları incelemede kum yığını altında bir çuvalla karşılaştı.

Kum dolu çuvalda yapılan incelemede çürümeye başlayan ve yaklaşık bir ay önce öldüğü tahmin edilen yetişkin bir erkeğe ait ceset çıktı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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Meksika'nın doğusunda bir çiftlikte 7 ceset bulundu Meksika'nın doğusunda bir çiftlikte 7 ceset bulundu
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da kum dolu çuval içerisinde ceset bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da kum dolu çuval içerisinde ceset bulundu - Son Dakika
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