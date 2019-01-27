Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Vatandaşlar Güneşli Havanın Tadını Çıkardı

Bodrum'da Vatandaşlar Güneşli Havanın Tadını Çıkardı

1 saat önce

Muğla (AA) - Bodrum'da iki gündür etkili olan fırtına ve şiddetli yağışın yerini güneşli havaya bırakmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti.

Bodrum'da Vatandaşlar Güneşli Havanın Tadını Çıkardı, System.String[]
Muğla (AA) - Bodrum'da iki gündür etkili olan fırtına ve şiddetli yağışın yerini güneşli havaya bırakmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti.

Dün ve önceki gün olumsuz hava şartlarının etkili olduğu gözde turizm kenti Bodrum'da, güneşli havayla sahillerde yoğunluk yaşandı. Özellikle öğle saatlerindeki hafif yağmur geçişinden sonra kendini gösteren güneşli havada sahiller doldu.

Sahilde yürüyüş yapan Bodrumlular ve turistler, çay bahçelerinde dinlenip güneşlendi. Ebeveynlerinin yanındaki çocuklar, parklarda ve önceki günlerde fırtınalı havada dalgaların köpükleriyle kaplanan kumsallarda oynama fırsatı buldu.

Bir hafta önce İstanbul'dan Bodrum'a gelip yerleştiklerini belirten reklamcı Emre Alkış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Genelde hep yaz mevsiminde bir haftalığına geliyorduk. Yağıştan dolayı evden dışarıya çıkamadık. Çocuklarla ancak bugün çıkabildik." dedi.

Vatandaşlardan Hakan Çağlar ise "Keyifli bir hava var. Umarım bundan sonra daha keyifli havalar olur. Dün ve önceki günlerde çok yağmur yağdı." dedi.

Kumbahçe sahilinde bağlı teknesinde ağları tamir eden balıkçı Muzaffer Cengiz ise önceki günlerde denize açılamadığını, bugün güzel av olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:36 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuyruklar Oluşturdu İYİ Partili Belediye Başkanı'ndan Partisine Sert CHP Uyarısı: Aday Olacak Başka Kapı Buluruz

Diyarbakır'da Sapık Dehşeti İddiası Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cüneyt Özdemir'in Sorusu Karşısında Ara Vermek İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 19:48:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Vatandaşlar Güneşli Havanın Tadını Çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]