Bodrum'da vatandaşlardan 'ağaç kıyımı' tepkisi - Son Dakika

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'da, belediye ekiplerince, okaliptüs ağaçlarının dallarının bedenine yakın bir noktadan kesilmesi tepki çekti. Vatandaşlar, budama adı altında ilçede ağaç kıyımı yapıldığını öne sürdü. Belediyeden yapılan açıklamada ise, "Ekipler, vatandaşların şikayetlerini de dikkate alarak, kırılan dalları ile risk oluşturan okaliptüs ağaçlarını budadı" denildi.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eskiçeşme Mahallesi Cafer Paşa Caddesi'nde okaliptüs, palmiye ve dut ağaçlarının metrelerce uzunluğundaki dallarını bedene yakın bir noktadan kesti. Budama adı altında ağaç kıyımı yapıldığını öne sürüp olaya tepki gösteren mahalleli ile belediye ekipleri arasında tartışmalar yaşandı.

Mahallede oturan vatandaşlardan Esra Tüzün , kesilen ağaçların tohumlarının Halikarnas Balıkçısı adıyla bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı tarafından yurt dışından getirildiğini söyledi. Bodrum'da pandemi nedeniyle budamaların yaz sıcaklarında yapıldığını belirten Tüzün, "Zamansız yapılan budamalar yüzünden ilçe genelinde ağaç kıyımı yapıldı. Hava sıcaklığının 35 derecede olmasına rağmen ağaçlar kesildi. Budamaların şubat ya da mart ayında yapılması gerekiyordu. Bu ağaçların tohumları Halikarnas Balıkçı tarafından yurt dışından getirildi. Ağaçlar için manzaramı kapatıyor ya da balkonumu pisletiyor gerekçesiyle belediyeye yapılan başvurulara olumlu yanıt verildi. Bütün Bodrum'da okaliptüsler bu hale getiriliyor. Palmiyeler ise 12 derecenin üzerinde budanmaz. Çünkü salgın hastalığa ve böcek oluşmasına neden olur. Bunları belediye görevlileri iyi biliyor. Meyve ağaçlarına da yapılanlar farksız değil. Yaşananların önüne geçmek için elimden geleni yaptım, ama başaramadım" diye konuştu.

Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç ise budamaların sıcaklığın 12 derece altında ve ocak ayında yapılması gerektiğini, aksi halde salgın hastalıkları yaygınlaştıracağını söyledi. Melengeç," Bu mevsimde budanan ağaç kendini de toparlayamaz" dedi.

Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayetlerini de dikkate alarak, kırılan dalları ile risk oluşturan okaliptüs ağaçlarını budadı. Aşırı kırılgan yapısı nedeniyle tehlike arz eden ağaçlar, 3 ay gibi bir süre zarfında yeniden sürgün vererek yeşil dokusuna kavuşacak" denildi.

BODRUM'UN GÖNÜLLÜ BAHÇIVANI

Adını antik Bodrum'dan alan 'Halikarnas Balıkçısı' Cevat Şakir Kabaağaçlı, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri. Sürgün olarak geldiği Bodrum'un belleğinde unutulmaz bir yeri var. Yaşamayı seçtiği Bodrum'da, bir doğasever olarak iz bırakmak istiyordu. Tüm parasını Paris ve Londra'dan ısmarladığı tohumlara harcarmış. Bodrum'un birçok yerine okaliptüs, mimoza, palmiye, grevilla ve amber dikmiş, diktiği ağaçların takibini de yapmış.