Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Villada Uyuşturucu İmalatı - 2 Şüpheli Tutuklandı

Bodrum'da Villada Uyuşturucu İmalatı - 2 Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Akçaalan Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarıyla harekete geçti.

Bölgede bir süre çalışma yürüten ekipler, uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen V.B'yi Akçaalan'da, uyuşturucu ürettiği öne sürülen F.A'yı da Gümüşlük Mahallesi'nde imalathaneye dönüştürdüğü villada yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ile imalatta kullanılan çok sayıda lamba ve düzenek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:24 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, Güncel
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