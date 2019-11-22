Bodrum'da villaya uyuşturucu baskını
6 saat önce
Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:00 Kaynak: AA
Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen T.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde ve çalıştığı villada yapılan aramada satışa hazır 20 paket halinde 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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