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Bodrum'da villaya uyuşturucu baskını

7 saat önce

Bodrum'da villaya uyuşturucu baskınıMUĞLA - Bodrum'da polis ekiplerince lüks villaya yapılan baskında bir kişi uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Bodrum'da villaya uyuşturucu baskını

MUĞLA - Bodrum'da polis ekiplerince lüks villaya yapılan baskında bir kişi uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, T.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Narkotik ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın çalıştığı villaya operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, şahsın üzerinde ve çalıştığı villada satışa hazır vaziyette 20 parça halinde 250 gr uyuşturucu skunk maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan T.Y adli makamlarca tutuklandı.

Bodrum'da villaya uyuşturucu baskını

Bodrum, Polis, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:40 Kaynak: İHA
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