Bodrum'da vinç şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Bodrum'da vinç şarampole devrildi: 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen vincin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen vincin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yahya Ş'nin kullandığı 48 ACR 43 plakalı vinç, Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'nde iddiaya göre freninin boşalması sonucu park halindeki 34 LL 8394 plakalı otomobile çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile vinçte bulunan ve hamile olduğu belirtilen kadın yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şarampolden çıkarılan yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vincin çıkartılması için çalışma başlatıldı.

Bodrum'da vinç şarampole devrildi: 2 yaralı

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 21:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da vinç şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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