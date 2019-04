Bodrum'da Yabancı Turistte Artış Bekliyor

ALİ BALLI - Turizm cenneti Bodrum 'da, yeni sezon için hazırlıkların tamamlandığı, bu yıl özellikle yabancı turistte artış beklendiği bildirildi.Daracık sokaklarındaki üzerinden pembe begonviller sarkan mavi kapılı minik birer kaleyi andıran evleriyle ünlü dünyanın gözde turizm kenti Bodrum, bu yılda yerli ve yabancı misafirleri en iyi şekilde konuk etmeyi bekliyor. Bodrum'un farklı noktalarında hizmet veren lüks otellerde de tüm hazırlıklar tamamlandı.Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 turizm sezonunun geçtiğimiz yıldan daha iyi geçeceğini söyledi.Yabancı turistte iyi bir artış beklendiğini ifade eden Kavala, " İngiltere Hollanda gibi birçok ülkeden artış olacak. Bu yıl geçen seneden çok daha fazla turist gelecek." dedi."Memnuniyetsizlik söz konusu olmuyor"Nisan ayının ortalarından itibaren Bodrum'a gelişlerin başlayacağını belirten Kavala, şöyle konuştu:"15 Nisan'dan itibaren charter uçakları Milas-Bodrum Havalimanı 'na inmeye başlayacak. Otellerimizde ona göre kendilerini programladılar. O programlar dahilinde misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Müşteri girişi olacak otellerimizin hepsi hazır durumda. Tadilatlar bazılarında devam etse bile, 1 Mayıs itibariyle bütün otellerimizin müşteri girişleri başlıyor."Kavala, Bodrum'a gelen turist gruplarının kendine has özelliklerinin olduğuna işaret etti.Otelin bu gruplara göre kendini dizayn ettiğine değinen Kavala, "Oteller gelen müşterilere göre hem içerideki hizmet açısından, hem otel dışındaki hizmetler açısından gereğini yapıyor. Bodrum için gelen müşterilerin memnuniyetsizliği de pek söz konusu olmuyor. Bir sonraki sene de tekrar tekrar geliyorlar." diye konuştu.Bodrum'a gelen turist sayısını artırdıkları gibi, onların harcama oranlarını da artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Kavala, bütçesi daha iyi olan turisti ağırladıkları takdirde, bunun ekonomiye de iyi yansımalarının olacağını dile getirdi."En önemli şey ulaşımdır"Bodrum'a direkt uçuş seferlerinin konulması gerektiğine dikkati çeken Kavala, şunları söyledi:"Yaz ayında bölgeler itibarıyla direkt uçuşlar ne kadar çok olursa, insanların burayı tercih etme sebepleri de o kadar çok olur. Çünkü en önemli şey ulaşımdır. Ulaşım için bir takım acentelerden, charter servislerinden, bunun yanında tarifeli seferler, hatta Türk hava yolu şirketleri charter yönünde çalışmalar yaparlarsa, çok daha fazla turist ağırlayabiliriz. Çünkü kapasitemiz bugün gelen turistin sayısından çok yüksek. 2011 rakamları çok iyiydi, hedefimiz bu rakamları yakalayabilmek. Turizmde rakamlar yükselmeye başladı, 2019'da geçtiğimiz yılın rakamlarının üzerinde bir artış bekliyoruz. Bu trendin de artarak devam edeceğini düşünüyoruz."Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu da Bodrum'un, kış aylarında da tanıtımının yapıldığını belirtti.Turizmcilerin bu sezondan beklentilerinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Karcılıoğlu, "İnşallah bu beklentiler gerçekleşir. Tüm dünyadaki ekonomik sıkıntılar ve kriz, bunun Türkiye 'ye yansıması. Bu nedenle yerli turizmde de bir düşüş olacağını bekliyorum. Türkiye'de de alım gücünün düşmüş olması, bunun en büyük etkenlerinden. İnşallah en kısa zamanda ekonomi düzelirse, bu sıkıntıyı ortadan kaldırmış oluruz ve yerli turizmde de bir yükselme buluruz." değerlendirmesinde bulundu."Sayın Bakanımız işin mutfağından gelen birisi"Turizmde yapılan bir takım çalışmalara da değinen Karcılıoğlu, şunları kaydetti:"Kültür ve Turizm Bakanımız turizmdeki bir takım sıkıntıları düzeltme anlamında her türlü adımı atıyor. Bizde kendisini son derece destekliyoruz. O adımlar atılır ve turizmin altyapısı, insan altyapısı, fiziki altyapısı düzeltildiği takdirde, biz ancak o zaman layık olduğumuz noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Sayın Bakanımız işin mutfağından gelen birisi. Bunca yıl Türkiye'deki turizmin yaşadığı sıkıntıları da çok çok iyi biliyor, Bodrum'u da çok iyi tanıyor. Ben onun liderliğinde Türkiye'deki turizmin gerçekten çok iyi boyutlara geleceğini düşünüyorum. Kendisi bu konuda çok hassas ve çok duygusal.""Sezona hazırız"Bodrum'da özellikle toplantı anlamında hizmet veren 5 yıldızlı Hilton Bodrum Türkbükü Otel Genel Müdürü Zafer Tangil de turizm sezonuna hazır olduklarını ve ilk misafirlerini ağırlamaya başladıklarını ifade etti.Her sezona umutla başladıklarını vurgulayan Tangil, "2018 yılı çok güzel geçti. Bu yıla da geçtiğimiz yıldan daha iyi olma umuduyla girdik. Bu yıl daha çok yurt dışına ağırlık verdik. Dünyanın her yerinde bir ekonomik kriz var, bu insanları etkiliyor. Herhangi bir terslik olmazsa, sezonun olumlu geçeceğini düşünüyorum. Bu yıl İngiltere, Almanya, Polonya Ukrayna ve Rusya 'dan yoğun misafir bekliyoruz." ifadesini kullandı.