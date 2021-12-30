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Bodrum'da yabancı uyruklu çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

Bodrum'da yabancı uyruklu çıkan yangında hayatını kaybetti

30.12.2021 08:48
Bodrum'da yabancı uyruklu çıkan yangında hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yalnız yaşayan Hindistan asıllı İngiliz vatandaşı bir kadın, evde çıkan yangında dumandan boğularak yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yalnız yaşayan Hindistan asıllı İngiliz vatandaşı bir kadın, evde çıkan yangında dumandan boğularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Dirmil Mahallesi'ndeki bir sitede yalnız yaşayan 75 yaşındaki Rena Sherizad Khan'dan bir süre haber alamayan site görevlisi, durumu ihbar etti. Evin kapısı açılıp içeri girildiğinde içeride bir dramla karşılaşıldı. Yangının çıktığı evde dışarı çıkamayan Hindistan asıllı İngiliz vatandaşı kadının hareketsiz şekilde yüzüstü şekilde yerde yattığı, yangının ise kendiliğinden söndüğü görüldü. Yapılan kontrollerde Rena Sherizad Khan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kapı ve pencereye ulaşmaya çalışmış

Gece saatlerinde meydana geldiği sanılan yangında evde önce elektrikli battaniyenin tutuştuğu, daha sonra sehpanın yandığı bildirildi. Yangın esnasında söndürmek için üst kattan aşağı inen kadının ise elektriklerin kesilmesi sebebiyle yolunu bulamadığı, kapı ve pencerelere ulaşmaya çalışırken can çekişerek öldüğü tahmin ediliyor.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

(Hamdi Yörür-İHA)

Bodrum'da yabancı uyruklu çıkan yangında hayatını kaybetti
Bodrum'da yabancı uyruklu çıkan yangında hayatını kaybetti
Bodrum'da yabancı uyruklu çıkan yangında hayatını kaybetti
Bodrum'da yabancı uyruklu çıkan yangında hayatını kaybetti

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Bodrum, Muğla, India, Rena, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da yabancı uyruklu çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


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