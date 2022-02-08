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Son dakika haberleri: Bodrum'da yağış kaza getirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bodrum'da yağış kaza getirdi

08.02.2022 17:21
Son dakika haberleri: Bodrum'da yağış kaza getirdi

Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarptıktan sonra takla attı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarptıktan sonra takla attı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da aralıklarla etkili olan sağanak yağış, kazaları da beraberinde getirdi. Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi üzerinde seyreden 48 VG 163 plakalı otomobil, yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Park halindeki başka bir otomobile çarpan araç, takla attı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kaza sonrası kısa süreli şok yaşayan otomobil sürücüsünün genel sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Hamdi Yörür/İHA)

Son dakika haberleri: Bodrum'da yağış kaza getirdi
Son dakika haberleri: Bodrum'da yağış kaza getirdi
Son dakika haberleri: Bodrum'da yağış kaza getirdi

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Otomobil, Bodrum, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bodrum'da yağış kaza getirdi - Son Dakika


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