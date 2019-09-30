Bodrum'da yağmur giderine sıkışan kedi kurtarıldı
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağmur borusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:43 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağmur borusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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