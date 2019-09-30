Son Dakika Haberleri: Bodrum'da yağmur giderine sıkışan kedi kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Bodrum'da yağmur giderine sıkışan kedi kurtarıldı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağmur borusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağmur borusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum'da yağmur giderine sıkışan kedi kurtarıldı

İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı!
MGK'dan "Güvenli bölge bir an önce hayata geçirilmeli" kararı çıktı Ankara'daki halk otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi Eski Ukrayna Başsavcısı Lutsenko: Trump, Joe Biden'in oğlunu araştırmamı istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 20:15:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da yağmur giderine sıkışan kedi kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]