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Bodrum'da yağmur sonrası deniz keyfi

33 dakika önce

Bodrum'da yağmur sonrası deniz keyfiMUĞLA - Bodrum'da sabah etkili olan yağmurun ardından havanın güneş açmasıyla yerli ve yabancı turistler denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Bodrum'da yağmur sonrası deniz keyfi

MUĞLA - Bodrum'da sabah etkili olan yağmurun ardından havanın güneş açmasıyla yerli ve yabancı turistler denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Yağmur sonrası yüzünü gösteren güneşli havayla birlikte turistler, sahillere akın etti.

Bodrum'da bugün saat 06.00'da başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle sabah dışarıya çıkamayan turistler, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sahillere akın etti. Turistler bulundukları otellerin plajlarına Bodrumlular ise halk plajlarını doldurdu. 29 derece hava ve 24 derece deniz suyu sıcaklığında güneşlenip, denize giren turistlerin sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Birçok vatandaş ise sahil kenarlarında bulunan cafe ve barlarda zaman geçirdi.

Öte yandan birçok şehirde sel yaşanırken Güneydoğu'daki yüksek kesimlere ise kar yağarken Bodrum'da denize girmesi ise kıskandıran görüntüler oluşturdu.

Bodrum'da yağmur sonrası deniz keyfi

Bodrum, Sabah, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:15 Kaynak: İHA
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