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BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI - Son Dakika

BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI

12.01.2022 17:21

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 3 gündür etkili olan kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle 131 ev ve işyerini su bastı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 3 gündür etkili olan kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle 131 ev ve işyerini su bastı. Kent merkezinde metrekareye 150, Turgutreis ve Yalıkavak bölgesine 160 kilogram yağış düşerken belediye ekiplerinin bölgede temizlik ve su tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nun uyarısından sonra Bodrum'da günü başlayan yağmur 3 gün boyunca etkisini sürdürdü. Kent merkezinde metrekareye 150, Turgutreis ve Yalıkavak bölgesine 160 kilogram yağış düşerken, özellikle İslamhaneleri, Yalıkavak, Turgutreis, Mumcular, Sazköy, Dereköy, Koyunbaba ve Peksimet mahallelerinde su taşkınlarına neden oldu. Toplamda 131 ev ve işyerini su basarken, onlarca mandalina ve peyzaj bahçesi sular altında kaldı. Evlerinde hasar olan 7 aile belediye tarafından otele yerleştirildi.

SU TAHLİYESİ YAPILDI, EVLER VE İŞYERLERİ TEMİZLENDİ

Bodrum Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ile yollardaki toprak kaymalarından kaynaklanan taş ve çamur kalıntılarını temizleyerek yolları yeniden kullanılır hale getirdi. Su taşkınında ev ve işyerlerindeki yağmur suları, belediye iş makineleri, vidanjörler ve dalgıç pompalar ile boşaltıldı. Sazköy ve Pınarlıbelen mahallelerinde tıkanan köprü açılarak yol temizlendi. Büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftlikte mahsur kalan inek ve buzağılar da ekiplerce kurtarıldı. Mağduriyetin yaşandığı binalarda su tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bina temizliği gerçekleştirilerek dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Çöp ve ağaç dallarıyla tıkanan mazgalların ise temizliği gerçekleştirildi. Koyunbaba Mahallesi'nde 2 istinat duvarı çöktü. Belediye ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Turgutreis- Gümüşlük yolu üzerinde su birikintilerinin yoğun olduğu bölgeden geçen hafif ticari araç çamura saplandı. Bir süre mahsur kalan araç çekici yardımıyla kurtarıldı. Güvercinlik Mahallesi'nde araç üzerine devrilen bir ağaç kaldırıldı. Yol trafiğe yeniden açıldı. Gölköy Mahallesi'nde havuza düşen sokak köpeğini zabıta ekipleri kurtardı. Cevat Şakir Mahallesi Nergiz Sokak'ta ise yola devrilen ağaç kaldırıldı. Ağaçta tehlike oluşturan dallar budandı. Selden etkilenen vatandaşlara ekiplerce gıda yardımı yapıldı. Öte yandan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşların talep ettiği yatak, battaniye, kumanya, çocuk bezi, temel gıda maddesi başta olmak üzere acil ihtiyaçları karşıladı.

'YARALARI SARMA DÖNEMİNDEYİZ'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İlçemizde toplam 131 ev ve işyerini su bastı. En ağır hasar alan bölgelerden biri İslamhaneleri mahallesi oldu. Bu bölgede altyapı çalışmalarımız vardı. Alt yapı çalışmalarımızla birlikte yoğun sağanak yağış olunca ciddi bir sorun oluştu. Yaraları sarma dönemindeyiz arkadaşlarımızın evlerini temizledik. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, AFAD'ın, Bodrum Belediyesi'nin ekipleri de tespitler yapıyorlar. Evlerin zarar gören mobilyaları, beyaz eşyalarıyla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Yolların eski hale getirilmesi içinde Fen İşleri ekiplerimiz çalışmalarını sürüyor. Otellerimize yerleşen 7 aile var şu an da, talepler gelirse hemen karşılıyoruz. Gıda, eşya ihtiyacı olanların talep edenler olursa bütüncül olarak değerlendiriyoruz ve karşılıyoruz" dedi.

İslamhaneleri'nde selden zarar gören 18 ev olduğunu belirten Başkan Aras, "Bu evlerin eşyalarını temin edeceğiz ve kendilerine teslim edeceğiz. Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz de tarımsal alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Dün kaymakamımızın başkanlığında afet koordinasyon toplantısı yaptık. Orada ilgili birimlere gerekli görevler verildi. Mandalina bahçelerinin olduğu, özellikle düşük kodlu bölgelerde yapılan çevre duvarları tamamen havuz görevi görüyor. Artık suyun gidecek bir yeri kalmadı. Eskiden orada hendekler vardı. Su oralardan tahliye olurdu. Bilinçsizce yapılan çevre duvarları oraların havuz durumuna gelmesine neden oldu" diye konuştu.

BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI

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Turgutreis, Hisarcık, Bodrum, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BODRUM'DA YAĞMURUN BİLANÇOSU: 131 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI - Son Dakika
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