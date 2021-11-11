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BODRUM'DA YANAN ALANLARA 125 BİN FİDAN - Son Dakika

BODRUM'DA YANAN ALANLARA 125 BİN FİDAN

11.11.2021 18:00

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yanan alanların da içinde olduğu bölgelere 125 bin fidan dikimi yapıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yanan alanların da içinde olduğu bölgelere 125 bin fidan dikimi yapıldı. Törene katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Dünyada orman varlığını artıran 3'üncü ülkeyiz" dedi.

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim töreni yapıldı. Törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, kaymakamlar, idari amirler, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bodrum'da 125 bin fidan dikilirken, Muğla genelinde ise toplam 235 bin fidan toprakla buluşturuldu.7'den 70 birçok kişinin katıldığı fidan dikimi festival havasında geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'dan canlı olarak bağlandığı programda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve beraberindeki heyet, fidan dikerek can suyu verdi.

Öte yandan, etkinlikte paramotorlar gökyüzünde gösteri yaptı, o anları izleyenler unutulmaz anlar yaşadı.

'350 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURUYORUZ'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Yaklaşık 3 ay evvel burada ülke olarak Muğla olarak, talihsiz bir süreç yaşadık ve bir afetle karşılaştık. Bu afet karşısında Muğlalı hemşehrilerimin birliğini, beraberliğini, hassasiyetini, gayretini, çabasını, fedakarlığını müşahede etme imkanımız oldu. Muğla valimiz, milletvekillerimiz, kadını, erkeği, sivil toplum kuruluşlarımız Muğla'daki yangınları söndürmek için orman teşkilatına destek oldu. Muğla'nın dört bir tarafında çıkan orman yangınlarını hep beraber söndürdük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve alkışlıyorum. Sizlerle beraber nasıl afete karşı mücadele ettiysek bugün festival havasında bir bayram havasında da el birliğiyle inşallah Muğla'daki yanan yerlerin her metrekaresini hep beraber yeşillendireceğiz.11 Kasım Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Ağaçlandırma Bayramı olarak ilan edildi. O nedenle bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin 81 ilinde bayram havasında ağaçlandırma seferberliği yapıyoruz. Yanan yerlerimiz öncelik olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanını ağaçlandırıyoruz

"YEMYEŞİL OLACAK'

"Tarım Orman Bakanlığı olarak, Orman Teşkilatı olarak Türkiye'de yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde yıllık ortalama 350 milyon ağacı, fidanı toprakla buluşturuyoruz" diyen Metin, şöyle devam etti: "Şu anda rakamlara göre dünyada orman varlığını artıran 3'üncü ülkeyiz. Bu başarı hepimizin, hep beraber devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu afetin meydana geldiği ilk andan itibaren bizleri talimatlandırdı ve her türlü imkanı bu afet için seferber etti. Bugün de talimatlandırdı. Sayın Cumhurbaşkanımıza biraz sonra canlı bağlantıyla bağlanacağız. Muğla'daki hemşehrilerimizin Muğla'ya nasıl sahip çıktığını hem Türkiye'ye hem de dünyaya göstereceğiz. Orman teşkilatı olarak, her anımızı ormanlarımızı korumaya yönelik çalışmalarımızla zenginleştiriyoruz. Fidanlarımızı diktikten sonra, bunların bakımıyla beraber 1 yıl içerisinde buralar yemyeşil olacak. Türkiye'de ne yazık ki yalanı, iftirayı karakter haline getirmiş bir güruh var. Yalan ve iftirayla da her defasında çıkan bu yangınları, bu afetleri ne yazık ki başka türlü şekilde lanse etmekte. O nedenle burası anlamlı bir yer. Burası denize nazır, denize sıfır bir yer. Çünkü bu güruhun yalanları ve iftiralarına karşı bugün buradan önemli bir mesaj vermiş olacağız. Anayasanın 169'uncu maddesi gereği ormanlarımız ve özellikle yanan bölgeler tam koruma altına alınmış olmasına rağmen her yangın döneminde, her yangından sonra ne yazık ki bu iftiraları atmaya devam ettiler. Her zaman olduğu gibi o yalan ve iftiralarını da yine o yangını söndürdüğümüz gibi bugün de söndürmüş olacağız. Hep beraber buraları yeniden ihya edeceğiz bir daha ki geldiğimizde bu yeşil bütünlüğü tekrar sağlamış olacağız."

BODRUM'DA YANAN ALANLARA 125 BİN FİDAN
BODRUM'DA YANAN ALANLARA 125 BİN FİDAN
BODRUM'DA YANAN ALANLARA 125 BİN FİDAN
BODRUM'DA YANAN ALANLARA 125 BİN FİDAN
BODRUM'DA YANAN ALANLARA 125 BİN FİDAN
BODRUM'DA YANAN ALANLARA 125 BİN FİDAN
BODRUM'DA YANAN ALANLARA 125 BİN FİDAN
BODRUM'DA YANAN ALANLARA 125 BİN FİDAN
BODRUM'DA YANAN ALANLARA 125 BİN FİDAN
BODRUM'DA YANAN ALANLARA 125 BİN FİDAN
BODRUM'DA YANAN ALANLARA 125 BİN FİDAN
BODRUM'DA YANAN ALANLARA 125 BİN FİDAN
BODRUM'DA YANAN ALANLARA 125 BİN FİDAN
BODRUM'DA YANAN ALANLARA 125 BİN FİDAN
BODRUM'DA YANAN ALANLARA 125 BİN FİDAN

Bodrum, Milli, Kasım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA YANAN ALANLARA 125 BİN FİDAN - Son Dakika


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SON DAKİKA: BODRUM'DA YANAN ALANLARA 125 BİN FİDAN - Son Dakika
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