Son Dakika Haberleri: Bodrum'da yanan ormanlık alan havadan görüntülendi
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Bodrum'da yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki gün süren çalışmaların ardından söndürülen orman yangınının neden olduğu hasar, havadan çekilen görüntülerle daha net ortaya çıktı.

Bodrum'da yanan ormanlık alan havadan görüntülendi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki gün süren çalışmaların ardından söndürülen orman yangınının neden olduğu hasar, havadan çekilen görüntülerle daha net ortaya çıktı.

Mumcular Mahallesi'ni çevreleyen ormanları küle çeviren yangının izleri, "drone" ile görüntülendi.

Yangında zarar gören bölgenin siyaha bürünmüş hali, geniş bir alanın zarar gördüğünü yansıtıyor. Çam ağaçlarının yanı sıra ormandaki hayvanların da alevlerden etkilendiği görülüyor.

Mumcular Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan orman yangını, iki gün süren çalışmaların ardından söndürülmüş, yaklaşık 70 hektarlık alan zarar görmüştü.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:34 Kaynak: AA
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