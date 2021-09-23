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BODRUM'DA YANAN ZEYTİN AĞAÇLARININ SAĞLIKLI GELİŞİMİ İÇİN İNCELEME - Son Dakika

BODRUM'DA YANAN ZEYTİN AĞAÇLARININ SAĞLIKLI GELİŞİMİ İÇİN İNCELEME

23.09.2021 21:06

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yangında zarar gören zeytin ağaçlarının, sağlıklı gelişimini sağlamak için inceleme başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yangında zarar gören zeytin ağaçlarının, sağlıklı gelişimini sağlamak için inceleme başlatıldı. Bölgede gözlem yapıp üreticileri bilgilendiren Ziraat Yüksek Mühendisi Ercan Özer, "Zeytinliklerle ilgili çok ciddi, korkulacak bir durum söz konusu değil. Maksimum yüzde 10 kadarı hayata dönmeyebilir. Geri kalanında bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Bodrum Belediyesi tarafından Mazı Mahallesi'ndeki orman yangınlarında alevlerin sıçradığı tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapıldı. Çoğu zeytin üreticisi olan yöre halkının, yangında zarar gören ağaçları tek tek belirlenip kayıt altına alındı. Mağdur üreticilerin, zeytin ağaçlarının, sağlıklı gelişimini sağlamak için inceleme başlatıldı. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçeye davet edilen Ziraat Yüksek Mühendisi Ercan Özer, bölgedeki zeytin bahçeleri ve zeytin ağaçları üzerinde gözlemleme çalışması yaptı.

Ayrıca mağdur zeytin üreticileri için Bodrum Belediyesi Bodrum Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde Bodrum Afet Alanları Destekleme Merkezi'nde bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, üreticilere, yangın sonrası zeytin ağaçlarıyla ilgili tarımsal eğitim verildi. Mahalleliye ayrıca zeytin bahçelerinde yapılacak kültürel işlemlerle zeytin ve zeytinyağı üretici pazarını oluşturacak e-ticaret yolları ve kaliteli zeytinyağı verimi konularında da bilgilendirme yapıldı.

HASAR GÖREN ZEYTİNLİKLERDEKİ ZARAR TANZİM EDİLECEK

Yangından zarar gören zeytinlik alanlarda durum tespiti için, bölgede akademik çalışmalar başlattıklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, "31 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen orman yangınları sonucunda Mazı, Yeniköy, Mumcular bölgesinde özel mülkiyete tabi birçok zeytinlik hasar gördü. Bu hasarın sonucunda Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Akademisyenlerle yaptığımız görüşmeler sonucunda zeytin konusunda uzman olan Ziraat Yüksek Mühendisi Ercan Özer, iki gündür bölgemizde çalışmalar yapmakta" dedi.

'YÜZDE 10 KADARI HAYATA DÖNMEYEBİLİR'

Yanan zeytin ağaçlarında yangın sonrası yapılması gerekenler, zeytin ağaçlarının şu anki vejetalin gelişimi ve budama zamanlarıyla ilgili arazide uygulamalı inceleme yapan Özer, yanan tüm alanlarda gözlemleme gerçekleştirerek, "Zeytinliklerle ilgili çok ciddi, korkulacak bir durum söz konusu değil. Yaptığımız toplantıda üretici arkadaşlarıma anlattım, maksimum yüzde 10 kadarı hayata dönmeyebilir. Geri kalanında bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Ocak - şubat ayına kadar kesinlikle budama yapılmamasını önerdik. Mümkünse şu an yapılacak tek bir şey var, o da sulama yapılması. Bunları yaparsak bu ağaçlar tekrar geri dönecekler ve ekonomiye katılacaklar" diye konuştu.

Bölgede dün yaptığı gezilerde ilaçlama ve gübreleme yapılmadığı için tam organik tarıma uygun yerler olduğunu tespit ettiğini söyleyen Özer, "Biyolojik anlamda bir dengenin olduğunu ilk gözlemlerimde tespit ettim. Bunlar büyük avantajlar. Zeytin ağaçlarımıza yapılacak küçük dokunuşlarla, bu potansiyelin ortaya çıkacağını, bölge ve ülke tarımına, ekonomiye ciddi katkıları olacağını düşünüyorum" dedi.

BODRUM'DA YANAN ZEYTİN AĞAÇLARININ SAĞLIKLI GELİŞİMİ İÇİN İNCELEME
BODRUM'DA YANAN ZEYTİN AĞAÇLARININ SAĞLIKLI GELİŞİMİ İÇİN İNCELEME
BODRUM'DA YANAN ZEYTİN AĞAÇLARININ SAĞLIKLI GELİŞİMİ İÇİN İNCELEME
BODRUM'DA YANAN ZEYTİN AĞAÇLARININ SAĞLIKLI GELİŞİMİ İÇİN İNCELEME

Ercan Özer, Maksimum, Bodrum, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA YANAN ZEYTİN AĞAÇLARININ SAĞLIKLI GELİŞİMİ İÇİN İNCELEME - Son Dakika


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SON DAKİKA: BODRUM'DA YANAN ZEYTİN AĞAÇLARININ SAĞLIKLI GELİŞİMİ İÇİN İNCELEME - Son Dakika
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