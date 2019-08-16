Bodrum'da yangın çıkan bölge drone ile görüntülendi
1 saat önce
BODRUM'da, 7 Ağustos'ta çıkan orman yangını sonrası zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:53 Kaynak: DHA
BODRUM'da, 7 Ağustos'ta çıkan orman yangını sonrası zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.
Mumcular Mahallesi'nin Karası mevkisinde 11 gün önce öğlen saatlerinde çıkan yangın, aynı gün akşam söndürüldü. Mumcular Mahallesi'nin büyük tehlike atlattığı yangında, zeytinlik alanlar ve meyve bahçelerinin yanı sıra 40 hektar ormanlık alan zarar gördü. Muğla
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanları drone ile görüntüledi. Mahalleyi çevreleyen ormanları küle çeviren yangının izleri, hava görüntüleri ile daha net ortaya çıktı. Bölgenin siyaha büründüğü görüldü.
Rum aktivistten, katliamın yıldönümünde 'bizi affedin' çağrısı HATAY - Seyir halindeki tır alev alev yandı Günlük burç yorumları 16 Ağustos 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Yemekteyiz yarışmacıları, MasterChef Türkiye'nin kadrosuna dahil oldu