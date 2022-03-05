Son dakika... Bodrum'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Son dakika... Bodrum'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

05.03.2022 15:09

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Kumbahçe Mahallesi Akçabük Sokak'taki bir evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yaşayan bir kişinin ise kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi.

Elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Son dakika... Bodrum'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika... Bodrum'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika... Bodrum'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

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Kumbahçe mahallesi, Bodrum, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bodrum'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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