Bodrum'da yangın çıkan evdeki kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da yangın çıkan evdeki kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı

02.06.2022 13:48
Bodrum'da yangın çıkan evdeki kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı

Bodrum ilçesinde yangın çıkan evdeki kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Bodrum ilçesinde yangın çıkan evdeki kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi'nde bir evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında evde bulunan bir kedi yavrusu ekiplerce kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yangının buzdolabı motorundan çıktığı tahmin ediliyor.

YORUMLAR
500
İtfaiye ekipleri, yanan evi söndürmek ve içeride bulunan kedi yavrusunu kurtarmak için seferber oldu İtfaiye ekipleri, yanan evi söndürmek ve içeride bulunan kedi yavrusunu kurtarmak için seferber oldu HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞEN KEDİLER KURTARILDI HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞEN KEDİLER KURTARILDI
Kaynak: AA

İtfaiye, Bodrum, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da yangın çıkan evdeki kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:27:35. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da yangın çıkan evdeki kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement