Bodrum'da yangın paniği - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sanayi sitesindeki oto lastik bakımı yapan iş yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumanlar ilçenin bir çok noktasından görülürken, esnaf ve vatandaşların da destek vardiği itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürüldü.

Yangın saat 19.00 sıralarında Çırkan Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, oto lastik bakımı yapan bir işletmede polyesterlerin tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler işyerini sardı. Sanayi esnafı ve vatandaşların müdahele ettiği yangında yükselen siyah dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bodrum İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerince yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Çalışmalara esnaf ve vatandaşlar da destek verdi. maddi hasara yolaçan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.