Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı

Torba ve Güvercinlik mahallelerinde denizden su alan iki uçak, test amacıyla bazı alanlara su boşalttı.

Muğla 'da orman yangınlarına karşı hazır bekletilen Türk Hava Kurumuna (THK) ait iki CL-215 amfibik yangın söndürme uçağı, Bodrum açıklarında test uçuşu yaptı.

Kaynak: AA

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