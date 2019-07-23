Bodrum'da yaralı domuza vatandaşlar sahip çıktı
15 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaralı domuza, vatandaşlar sahip çıktı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:55 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde yaralı domuza, vatandaşlar sahip çıktı.
Tavşanburnu Mevkisi'nde yaralı bir domuz olduğunu ve hareket edemediğini gören vatandaşlar, çeşitli birimleri arayarak yardım istedi.
Ancak beklenen yardımın gelmemesi üzerine vatandaşlar, yaralı domuzu kendi imkanlarıyla yakalayarak, veterinere götürdü.
Domuzun arka ayağından yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan domuzun yardım beklediği anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.
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