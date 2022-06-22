Bodrum'da yasağa rağmen turizm sezonunda inşaatlar sürüyor - Son Dakika
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Bodrum'da yasağa rağmen turizm sezonunda inşaatlar sürüyor

22.06.2022 11:24
Bodrum'da yasağa rağmen turizm sezonunda inşaatlar sürüyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde inşaat yasağına rağmen beton mikserlerinin çalışması tepkilere neden oluyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde inşaat yasağına rağmen beton mikserlerinin çalışması tepkilere neden oluyor. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inşaatları sürdüren şantiyelere giderek gerekli uyarıları yapıp çalışmaları durduruyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 31 Mayıs'ta başlayan yasağı hatırlatarak, "İnşaatların artık durması gerekiyor, Bodrum'da turizm sezonu başladı" dedi.

Bodrum'da normalde 15 Mayıs'ta başlaması gereken inşaat yasağının önce valilik kararıyla 17 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Bunun üzerine bazı firmalar şantiyelerini kapatmayıp, beton firmalarıyla buna göre anlaşma ve planlamalar yaptı. Ancak gelen tepkiler üzerine inşaat yasağı 31 Mayıs'a çekildi. 15 Ekim'e kadar devam edecek yasağa rağmen bazı firmaların inşaat çalışmalarına devam ettiği ileri sürüldü. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri inşaat faaliyetlerini sürdüren şantiyelere giderek gerekli uyarıları yapıp, çalışmaları durduruyor. Yasağa uymayanlara, belediye encümeni tarafından Kabahatlar Kanunu'na göre 581 TL ceza kesiliyor.

'BODRUM'DA TURİZM SEZONU BAŞLADI'Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, inşaat yasağıyla ilgili bilgi vererek, "15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında Bodrum'da turizm sezonu dolasıyla inşaatlar durur. İnşaatlar durur derken, kastedilen hafriyat, beton dökme gibi iş makinelerinin çalışmasını gerektirecek kaba inşaatlardır. Bunun dışındaki seramik, sıva, boya ve badana gibi ince işçilikler belli saatlerde, çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde devam edebilir. Ancak, bu yıl istisnai bir durum oldu. Valilik kararıyla inşaat yasağı başlama tarihi önce 17 Haziran'a uzatıldı. Oysa biz şantiyelere tebligatlarımızı yapmıştık. Firmalar şantiyeleri kapatıp, yavaş yavaş toparlanacaktı. Ancak, inşaat yasağı uzatılınca firmalar bu defa şantiyelerini kapatmaktan vazgeçti. Şantiyeler tekrar açıldı, işçiler geldi. İş makineleri tekrar çalışmaya başladı. Ancak, inşaat yasağının 17 Haziran'a uzatılmasına toplumdan tepki geldi. Tepkiler üzerine inşaat yasağı 31 Mayıs'a çekildi. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Çünkü şantiyeler kendilerini 17 Haziran'a göre ayarlamıştı. Şimdi şantiyeleri bir an önce toparlanmaları için uyarıyoruz" diye konuştu.En son geçen hafta tebligatları tekrar yaptıklarına dikkati çeken Başkan Aras, "Kesinlikle ağır iş gerektirecek faaliyetler yapılmasın. Belediye şantiyelerin iç işleyişinden sorumlu. Beton araçlarının, hafriyat kamyonlarının, iş makinelerinin trafikte seyretmesinden jandarma ve emniyet ekipleri sorumlu. Onlar gerekli kontrolleri yapıyor. İnşaatların artık durması gerekiyor, Bodrum'da turizm sezonu başladı" dedi.'BODRUM TURİSTİK BİR BÖLGE'Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum turistik bir bölgedir. Artık bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Otelcilerden inşaat faaliyeti yürütenler nedeniyle çok sayıda şikayet geliyor. Bu şikayetlerden biri şöyle; 'Bir haftalığına 10 oda kiralayan bir kafile otele giriş yapmalarının ertesi gün gürültü nedeniyle çıkış yaptı.' Gelen şikayetler benzer. Turistik bir destinasyonda herkesin birbirini şikayet etmesini istemiyorum. BODER olarak turizmcinin yanındayız. Herkes yatırımlarını planlamaya göre yapmalı. Burada 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında inşaat yasağı mevcut. İnşaatçılara söylüyorum ona göre yatırım yapsınlar" ifadesini kullandı.'EV SAHİPLİĞİMİZE GÖLGE DÜŞÜRÜYOR'Bodrum'daki bir otelin müdürü Serkan Karaman da kentte yapılacak her türlü inşaat, tadilat gibi çalışmaların Bodrum'un bir turizm kenti olduğu düşünülerek planlanması ve yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Turizm sezonun yoğunluk kazandığı bu dönemlerde devam eden inşaat çalışmaları buraya gelen misafirlerimizin rahatsız olmasına sebebiyet veriyor. Bodrum turizmcileri olarak ev sahipliği yapıyoruz. Fakat yapı inşaat çalışmalarının halen devam ediyor olması bu ev sahipliğimize gölge düşürüyor. Bu durum, evimizin dağınık olması gibi bir şey. Bodrum bizim evimiz. Ayrıca görsel olarak da kötü bir izlenim veriyoruz. Bodrum'un doğasıyla birleşen yapısını misafirlere tam manasıyla anlatamıyoruz. Bu da Türk turizmine ve Bodrum turizmine zarar veriyor" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da yasağa rağmen turizm sezonunda inşaatlar sürüyor - Son Dakika

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