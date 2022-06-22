Bodrum'da yasağa rağmen turizm sezonunda inşaatlar sürüyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde inşaat yasağına rağmen beton mikserlerinin çalışması tepkilere neden oluyor. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inşaatları sürdüren şantiyelere giderek gerekli uyarıları yapıp çalışmaları durduruyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 31 Mayıs'ta başlayan yasağı hatırlatarak, "İnşaatların artık durması gerekiyor, Bodrum'da turizm sezonu başladı" dedi.

Bodrum'da normalde 15 Mayıs'ta başlaması gereken inşaat yasağının önce valilik kararıyla 17 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Bunun üzerine bazı firmalar şantiyelerini kapatmayıp, beton firmalarıyla buna göre anlaşma ve planlamalar yaptı. Ancak gelen tepkiler üzerine inşaat yasağı 31 Mayıs'a çekildi. 15 Ekim'e kadar devam edecek yasağa rağmen bazı firmaların inşaat çalışmalarına devam ettiği ileri sürüldü. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri inşaat faaliyetlerini sürdüren şantiyelere giderek gerekli uyarıları yapıp, çalışmaları durduruyor. Yasağa uymayanlara, belediye encümeni tarafından Kabahatlar Kanunu'na göre 581 TL ceza kesiliyor.