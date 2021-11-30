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Bodrum'da yaşanan şiddetli lodos, ilçe genelindeki ağaçları etkiledi - Son Dakika

Bodrum'da yaşanan şiddetli lodos, ilçe genelindeki ağaçları etkiledi

30.11.2021 11:23
Bodrum'da yaşanan şiddetli lodos, ilçe genelindeki ağaçları etkiledi

Meteorolojik verilere göre saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan şiddetli fırtınadan etkilen ağaçlara Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

. Bodrum'un bazı mahallelerinde ağaçlar devrilirken, bazı bölgelerde de büyük ağaç dalları kırıldı. Türkbükü, Yalıkavak, Turgutreis, Gümüşlük, Dereköy, Ortakent ve Yokuşbaşı Mahallelerinde yol üzerine devrilen ağaçlar gerekli yol güvenlikleri alındıktan sonra iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Türkbükü, Yalıkavak, Bağla, Ortakent-Yahşi, Gümüşlük mahallesinde fırtınadan dolayı yola devrilen ağaçlar ve ağaç dalları kaldırıldı, budaması yapıldı.

Ekipler, zarar gören onlarca ağaca müdahale etti. Ayrıca Dereköy ve Yokuşbaşı Mahallelerinde yola uzanan ağaçlar budandı. Yola düşen ağaç dalları yüzünden kapanan yollar yeniden açıldı.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, devrilme tehlikesi bulunan ağaçlarda budama çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum'da yaşanan şiddetli lodos, ilçe genelindeki ağaçları etkiledi

Turgutreis, Türkbükü, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bodrum'da yaşanan şiddetli lodos, ilçe genelindeki ağaçları etkiledi - Son Dakika


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