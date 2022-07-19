Bodrum'da yaşanan su kesinti sonrası vatandaşa tankerle su dağıtıldı - Son Dakika
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Bodrum'da yaşanan su kesinti sonrası vatandaşa tankerle su dağıtıldı

19.07.2022 00:54

Muğla'nın Bodrum ilçesinin Çırkan Mahallesi'nde yaşanan uzun süreli su kesintisi sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mahalle muhtarlığının yaptığı çalışma sonucu tanker ile su dağıtılırken vatandaş ellerinde damacana ve kaplarla evlerine su taşıdı.

Çırkan Mahallesi'nin bazı bölgelerinde arıza nedeniyle bir süredir su kesintisi yaşanması üzerine mahalle muhtarlığı çalışma başlattı.

TANKERLE SU DAĞITILDI

Muhtarlığa ait su tankeri, su kesintisi nedeniyle Helal Sokak, Alpaslan Türkeş Bulvarı, Emir Sultan Sokak ve Pedasa Caddesi'nde mağdur olan vatandaşlara su dağıtımı yaptı. Ellerinde damacana ve kaplarla tankerden su alan vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu.

21 yüzyılda ilginç görüntüler! Bodrum'da yaşanan kesinti nedeniyle tankerle su dağıtıldı

VATANDAŞ MAĞDUR OLDU

Mahalle muhtarı Coşkun Ünlü, mahallede saatlerdir su kesintisi yaşanması ve vatandaşlardan gelen talep üzerine su dağıttıklarını ifade etti. Ünlü, vatandaşların bu durumdan mağdur olduklarını dile getirdi.

21 yüzyılda ilginç görüntüler! Bodrum'da yaşanan kesinti nedeniyle tankerle su dağıtıldı
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Kaynak: AA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da yaşanan su kesinti sonrası vatandaşa tankerle su dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da yaşanan su kesinti sonrası vatandaşa tankerle su dağıtıldı - Son Dakika
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