Bodrum'da yaşanan su kesintileriyle ilgili açıklama - Son Dakika

Bodrum'da yaşanan su kesintileriyle ilgili açıklama

Bodrum'da 1-13 Temmuz tarihleri arasında yaşanan su kesintilerinin sebepleri MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Bodrum'da 1-13 Temmuz tarihleri arasında yaşanan su kesintilerinin sebepleri MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada "MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak hiç kimseyi susuz bırakmak istemeyiz. Bunun içinde tüm personelimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu kapsamda Temmuz ayı itibariyle yaşanan olayları sizlerle paylaşmak isteriz. 1 Temmuz Yeniköy Termik Santrali ana isale hattı arızası, 2 Temmuz Erdemli Devlet Su İşleri (DSİ) ana isale hattı arızası, 6 Temmuz Erdemli DSİ ana isale hattı arızası, 7 Temmuz Erdemli DSİ ana isale hattı arızası, 8 Temmuz Yeniköy Termik Santrali ana isale hattı arızası,10 Temmuz Erdemli DSİ ana isale hattı arızası, 12 Temmuz DSİ hattı ile DYP 3 deposu giriş hattı arızası,13 Temmuz Akyarlar DSİ ana isale hattı arızası gerçekleşmiş ve bu nedenle kesintiler yaşanmıştır" denildi.


MUSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Her arıza sonrası sistemin kendini toplayarak kesintisiz suyun vatandaşları ulaşması yaklaşık 48 saati buluyor. Bu bağlamda DSİ ve Termik Santral ana isale arızası sonrası yukarıda belirtilen ve tarihlerini paylaştığımız arızalar neticesinde sistem kendini toplamadan arızalar tekrar oluşmuş olup su kesintileri yaşanmıştır. ve ne yazık ki su bazı lokasyonlara ulaşamamıştır. Eğer sistemde yeni bir arıza yaşanmaz ise 24 saate sistem kendini toplayacaktır" denildi. - MUĞLA

Yeniköy, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da yaşanan su kesintileriyle ilgili açıklama - Son Dakika
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