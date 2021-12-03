Bodrum'da yaşayan engelli vatandaşları ve ailelerine evlerinde ziyaret - Son Dakika

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kenan Apaydın ve Halkla İlişkiler birimi personeli tarafından yapılan ziyaretlerde engelli vatandaşların ve ailelerinin Bodrum Belediyesi'nden istek ve önerileri dinleniyor.

Gerçekleşen ziyaretlerde, Başkan Ahmet Aras'ın selam ve sevgilerini ileten Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ''Engelli vatandaşlarımızın sadece bir gün değil her gün yanındayız. Bodrum Belediyesi olarak birçok projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz.

Amacımız engelli vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını sağlamaktır. Bunun için Bodrum'da yollarımız, sosyal mekanlar engelli dostu düzenlemeler ile uygun hale getiriliyor. Bu noktada ilk amaç, farkındalığı arttırmak. Bu farkındalık;engelli bireylerin yaşadığı, ailelerinin de bulunduğu topluluk çalışmaları yapmakla işe başlamak istedik.

Yollarımız, toplu taşıma hizmetlerimiz ve kamuya açık alanlarımız, sosyal hayata uygun hale getirilecek, bu sayede engelli vatandaşlarımız daha çok aramızda olacak, sosyal hayatın içinde daha çok bulunacak ve daha görünür kılınacak'' dedi.

Halkla İlişkiler birimi ekipleri, hazırlanan program kapsamında Bodrum genelinde ziyaretlerine devam edecek.