BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALI KADINLAR, 8 MART'I BURUK GEÇİRİYOR - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalı kadınlar, Rusya'nın ülkelerine saldırısı nedeniyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçiriyor. Bodrum Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Demiroğlu, Ukrayna için yardım toplayabilmek için sürekli çalışıyoruz dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Ukrayna Büyükelçiliği'nce yardım kampanyası başlatıldı. Bodrum Ukraynalılar Derneği üyeleri de kampanyaya destek için harekete geçerek, 2 Mart'ta yardım toplamaya başladı. Türk vatandaşlarının da desteğiyle giyecek, yiyecek, ilaç, bebek bezine kadar çok sayıda yardım malzemesi toplanıyor. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ve beraberindeki heyet de Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ukraynalı kadınları ziyaret ederek, yardım kampanyasına destek verdi. Ziyarette Ukraynalı kadınlar, ülkelerindeki savaş nedeniyle ailelerinin hayatlarından endişeli olduklarını söyledi.

'KUTLAMA MODUNDA DEĞİLİZ'

Ülkelerindeki savaş nedeniyle 8 Mart'ı buruk yaşadıklarını belirten Bodrum Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Demiroğlu, Kutlama modunda değiliz. Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamıyoruz. Çünkü ülkemize yardım toplayabilmek için sürekli olarak çalışıyoruz. Toplanan yardımları İstanbul'a göndermek için araç bekliyoruz. Yardımlar İstanbul'da TIR'a yüklenip, Ukrayna'ya gidecek. Ukraynalı kadınlar güçlü. Ordumuzun yaklaşık olarak yüzde 20'si kadınlardan oluşuyor. Hepimiz, ülkemizi korumak için mücadale ediyor, savaşıyoruz dedi.

Ukrayna vatandaşı Galina Ateş de Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun ama maalesef kutlamıyoruz. Çünkü Ukrayna'da kadınlar, anneler ve çocuklar mağdur durumda. Çok dramatik şeyler yaşıyorlar. Bütün dualarımız onlarla. Yardım kampanyamıza sadece Ukraynalılar değil Rus ve Belaruslu arkadaşlarımız da yardımcı oluyor. Yardımda bulundukları için Türk kadınlarına minnettarız. Ülkemiz için elimizden geleni yapıyoruz. Ailem Ukrayna'da ama çok şükür iyi durumda. Ukrayna'yı terk etmiş olan arkadaşlarım var. Barış istiyoruz diye konuştu. (DHA)