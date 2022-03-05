Bodrum'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Bodrum'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarını protesto etti

05.03.2022 18:53

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan katılımcılar, Türk ve Ukrayna bayrakları ile "Savaşa hayır" yazılı pankart taşıdı.

Bodrumlu Ukraynalılar Dernek Başkanı Irina Demiroğlu, yaptığı açıklamada, Rusya'nın başlattığı savaşla Ukrayna devletini yok etmeyi, güç kullanarak Ukrayna topraklarını işgal etmeyi amaçladığını ileri sürdü.

Demiroğlu, asla pes etmeyeceklerini belirterek, "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz. Tüm dünyaya sesleniyoruz: Bir çocuk öldü demesi kolay, benim evladım öldü demeyi denesene. Bizim için bunlar gazete başlığı değil, gerçek hayat bu. Bizim ailelerimiz orada. Çok acı çekiyoruz, savaşa hayır diyoruz." diye konuştu.

Bodrum'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarını protesto etti
Bodrum'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarını protesto etti
Bodrum'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarını protesto etti
Bodrum'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarını protesto etti

YORUMLAR
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Bodrum, Rusya, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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