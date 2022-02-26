MUĞLA-BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILAR'DAN RUSYA PROTESTOSU - Son Dakika
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MUĞLA-BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILAR'DAN RUSYA PROTESTOSU

26.02.2022 17:13

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın başlattığı askeri harekata, ellerindeki dövizlerle tepki gösterdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın başlattığı askeri harekata, ellerindeki dövizlerle tepki gösterdi.

Bodrum Ukraynalılar Derneği, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını düzenledikleri eylemle kınadı. Belediye Meydanı'nda bir araya gelen Ukrayna vatandaşlar açtıkları pankartlarla 'Katil Putin' sloganı attı. Çocuklarıyla birlikte eyleme destek veren Ukraynalılar, uluslararası toplumu birlikte hareket etmeye çağırdı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Bodrum Ukraynalılar Dernek Başkanı İrina Demiroğlu, "Viladamir Putin Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Rusya'nın başlattığı savaş ile Ukrayna devletini yok etmeyi, güç kullanarak topraklarını ele geçirmeyi ve işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor. Ukrayna topraklarını mevcut tüm araçlarla savunacak. Ukrayna uluslararası toplumu hemen harekete geçmeye çağırıyor" dedi. Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

MUĞLA-BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILAR'DAN RUSYA PROTESTOSU
MUĞLA-BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILAR'DAN RUSYA PROTESTOSU
MUĞLA-BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILAR'DAN RUSYA PROTESTOSU
MUĞLA-BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILAR'DAN RUSYA PROTESTOSU
MUĞLA-BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILAR'DAN RUSYA PROTESTOSU
MUĞLA-BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILAR'DAN RUSYA PROTESTOSU
MUĞLA-BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILAR'DAN RUSYA PROTESTOSU
MUĞLA-BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILAR'DAN RUSYA PROTESTOSU
MUĞLA-BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILAR'DAN RUSYA PROTESTOSU
MUĞLA-BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILAR'DAN RUSYA PROTESTOSU
MUĞLA-BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILAR'DAN RUSYA PROTESTOSU
MUĞLA-BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILAR'DAN RUSYA PROTESTOSU
MUĞLA-BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILAR'DAN RUSYA PROTESTOSU
MUĞLA-BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILAR'DAN RUSYA PROTESTOSU

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Protesto, Ukrayna, Bodrum, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA-BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILAR'DAN RUSYA PROTESTOSU - Son Dakika


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