BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN RUSYA'YA TEPKİ - Son Dakika
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BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN RUSYA'YA TEPKİ

15.10.2022 05:41

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik askeri harekatını protesto etmek için bir araya geldi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik askeri harekatını protesto etmek için bir araya geldi. Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Demiroğlu, Rusya'nın son zamanlarda füze saldırılarıyla sivilleri hedef aldığını söyleyerek, "10 Ekim sabahı Rusya, Ukrayna'nın şehirlerine kapsamlı füze saldırısı düzenleyerek terör devleti statüsünü bir kez daha teyit etti" dedi.

Bodrum'da yaşayan Ukraynalılar, Bodrumlu Ukraynalılar Derneği'nin koordinesinde, Belediye Meydanı'nda bir araya gelerek Rusya'nın ülkelerine yönelik askeri harekatını protesto etti. Dernek üyeleri Rusya'nın son zamanlarda sivilleri hedef alan füze saldırılarını kınadı. Eylemde ayrıca dernek tarafından savaş mağdurları için bağış toplandı. Füze saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiğini söyleyen Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Demiroğlu, "10 Ekim sabahı Rusya, Ukrayna'nın şehirlerine kapsamlı füze saldırısı düzenleyerek terör devleti statüsünü bir kez daha teyit etti. Ukrayna'nın barışçıl şehirlerine neredeyse 100 düşman füzesi fırlatıldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve siviller yaralandı. Ukrayna'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanırken bazı bölgelerinde su temini problemleri başladı. Böylece Rusya, Ukrayna'nın sevil altyapısının yok edilmesine yönelik sıradaki terör eylemini gerçekleştirdi. Ukrayna şehirlerine İran yapımı kamikaze dronlar ile enerji sistemini yok etmeye ve kaos ile panik yaymaya çalışıyor. Bununla birlikte Kremlin sivilleri hedef alıyor. Bu tür eylemlerle terör devleti, Ukrayna ordusu yerine sivillerle savaştığını gösteriyor. Ukrayna'nın sivillerini öldüren saldırgan Rusya'yı terör devleti olarak tanımaya çağırıyoruz" dedi.

'UKRAYNA KENDİNİ SAVUNUYOR'

Bodrumlu Ukraynalılar Derneği üyesi Galina Ateş ise "Son günlerde medyada Putin'in köprü patlatmasından sonra intikam aldığını ve kışkırtıldığına yönelik açıklamalar yapılıyor. Rusya köprüden önce de Ukrayna'ya füzelerle saldırıyordu. Binlerce sivil öldürüldü. Putin savaş alanındaki yenilgisinden dolayı bu füze terörünü gerçekleştiriyor. Unutmayalım saldırgan Rusya, Ukrayna kendini savunuyor" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Ukrayna, Bodrum, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN RUSYA'YA TEPKİ - Son Dakika

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