Son dakika... Bodrum'da yatırımlar 5 milyar dolara ulaştı - Son Dakika

Son dakika... Bodrum'da yatırımlar 5 milyar dolara ulaştı

Son dakika haberi: MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, son yıllarda artan yerli ve yabancı yatırımları, pandemi sürecinde de hız kesmedi.

Son dakika... Bodrum'da yatırımlar 5 milyar dolara ulaştı, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, son yıllarda artan yerli ve yabancı yatırımları, pandemi sürecinde de hız kesmedi. " Türkiye'nin turizm cenneti" olarak adlandırılan Bodrum'da, 2019- 2020 döneminde otel, gayrimenkul, hastane, sağlık, spor, altyapı gibi alanlarda süren yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara ulaştı.

Ülke turizmin başkenti konumundaki Bodrum'da son yıllarda artan yerli ve yabancı yatırımları, pandemi sürecinde de hız kesmeyerek, devam ediyor. İlçede halen merkezi hükümet ve iş dünyası tarafından otel, gayrimenkul, hastane, sağlık, spor ve altyapı gibi alanlarda süren yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara ulaştı. Bu yatırımlara son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Bodrum alt yapısı için aktardığı 200 milyon lira da eklendi. Bodrum'un resmi nüfusu kış döneminde yaklaşık 180 bin olurken, ilçeden evi olan yazlıkçıların gelmesiyle yaz mevsiminde bu rakam 400 bine ulaşıyor.Ancak, salgın nedeniyle yazlıkçılar kışın da Bodrum da kalmaya karar verince yaz nüfusu da korunmuş olacak. Turizmde yaşanan ilerleme yerli ve yabancıları cezbederken, bunun sonucunda Bodrum'a tatile gelmek, yöreden ev almak, yaşamak ve yatırım yapmak için adeta yarışıyor. Bodrum artan taleplerle lüks ve üst segment turizmin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çok önemli markalar bölgeyi tercih ederken, Turgutreis, Yalıkavak ve Bodrum gibi dünyaca ünlü marinaların varlığı, yat ve ahşap tekne imalatında da Bodrum'u benzer destinasyonlardan ayırdı. Bodrum, denizi, havası, iklimi, marinaları, mavi turları ve birçok açıdan sahip olduğu benzersiz özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bölgede yıllardır atıl vaziyette yarım kalan oteller önemli yatırım grupları tarafından alınarak yenilenmeye başlandı. Yurt dışından çok seçkin otel markaları Bodrum'a gelmeyi sürdürdü. Salgın nedeniyle ilçede ciddi bir konut talebi oldu. Turizmde ve gayrimenkulde yeni projeler hayata geçmeye başladı. YURT DIŞINDAN YATIRIMCILAR BODRUM'A İLGİ GÖSTERIYORBodrum'da yatırım yapmak isteyen yabancıların; otellerin yanı sıra sağlık, fuar ve kongre turizmine yönelik yatırımlar ile kültürel yapı, yat inşaatı ve spor tesisi gibi alanlardaki yatırımlara da ilgi gösteriyor. Bodrum'a yurtdışından ABD, Almanya, Hollanda, İngiltere ve Orta Doğu'dan yatırımcılar daha çok ilgi gösteriyor. Özellikle ünlü markaların Bodrum için proje geliştirdiği öğrenildi. Ruslar ise, spor turizmiyle ilgili yatırım yapma girişiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Son bir ayda Katar Kraliyet ailesi, dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç ve çok sayıda önemli isim, lüks yatlarını Bodrum'a demirleyerek, tatilini bölgede geçiriyor. Bodrum'un altyapı sorununun 5 yılda tamamlanması bekleniyor.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü imzalandı. Çalışmalara en kısa zamanda başlanacağı, Bakanlığın 200 milyon liralık yatırım yapacağı açıklandı.


Son dakika... Bodrum'da yatırımlar 5 milyar dolara ulaştı
Son dakika... Bodrum'da yatırımlar 5 milyar dolara ulaştı
Son dakika... Bodrum'da yatırımlar 5 milyar dolara ulaştı
Son dakika... Bodrum'da yatırımlar 5 milyar dolara ulaştı
Son dakika... Bodrum'da yatırımlar 5 milyar dolara ulaştı
Son dakika... Bodrum'da yatırımlar 5 milyar dolara ulaştı
Son dakika... Bodrum'da yatırımlar 5 milyar dolara ulaştı

Yatırım, Turizm, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bodrum'da yatırımlar 5 milyar dolara ulaştı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermeni askerlerinin cephede "Bizi burada yalnız bıraktılar" diyerek ağladığı anlar kameraya yansıdı Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok         
23:33
Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı         
22:23
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi         
17:15
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Adana'da ikiz kardeşler bıçaklanarak gasp edildi, çevredekiler durup izledi Adana'da ikiz kardeşler bıçaklanarak gasp edildi, çevredekiler durup izledi         
09:53
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Ceren Damar'ın katilini savunan avukat skandal sözleri nedeniyle disipline sevk edildi Ceren Damar'ın katilini savunan avukat skandal sözleri nedeniyle disipline sevk edildi         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 01:08:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Bodrum'da yatırımlar 5 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei