Bodrum'da yaz, Doğu'da kış

Türkiye'nin doğusunda kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Bodrum kıyıları ise pastırma yazını yaşıyor. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girerek güzel havanın keyfini çıkardı.

2 gündür fırtına ve şiddetli yağmurun etkisinde olan Bodrum'da bugün güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Hava sıcaklığının 28 dereceye ulaştığı ilçede kafeteryaları dolduran az sayıda turist ve Bodrumlular güneşin tadını çıkardı. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları ise kafeteryalarda oturmayı tercih etti. Birçok vatandaş da sahil kenarında güneşlendi. Bodrum'da yazdan kalma bir gün yaşandığını belirten vatandaşlar, "Sıcak havayı fırsat bilip sahil kenarına geldik. Hava çok güzel, biz de tadını çıkarıyoruz. 2 gün önce yağmur ve fırtına vardı, bugün ise Bodrum'a yaz geldi. Denize girenler bile var" dediler.

Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre Bodrum'da hava sıcaklığının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üstünde olacağı öğrenildi.

(Eren Ayhan/İHA)